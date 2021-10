Calcio, Spezia e Genoa evitano il tracollo: 1-1

E’ finita in pareggio l’attesa sfida derby tra Spezia e Genoa: 1-1 che muove la classifica di entrambe le compagini ma che è insufficiente a dare l’attesa svolta. Anche questa volta i rossoblu di Ballardini sono stati costretti ad inseguire il risultato riacciuffato nel finale grazie ad un calcio di rigore firmato da Criscito dopo l’autorete di Sirigu. Spezia meglio organizzato e più bello da vedere, esattamente come 3 giorni prima contro la Samp ma troppo evanescente e poco incisivo in attacco. Il primo tempo scivola via senza acuti su entrambi i fronti: tanto gioco ma poca sostanza. Più vivacità nella ripresa quando è il Genoa a farsi vivo per primo con Destro che al 50′ si fa rimpallare il tiro quasi a colpo sicuro da Ferrer. Al 58′ è lo Spezia a sfiorare la marcatura con Gyasi che conclude colpendo il palo: Sirigu si ritrova il pallone tra le braccia, è ancora Gyasi che a non più di due metri dalla porta al 64′ tira clamorosamente alto sulla traversa. Al 66′ la rete spezzina nata da un calcio di punizione su cui Colley colpisce il palo, la sfera carambola su Sirigu e finisce dentro. La partita si infiamma e Nzola al 77′ ha il pallone del raddoppio che Sirigu salva miracolosamente; 82′ Colley solo davanti a Sirigu calcia fuori, poco dopo Nzola tira e Sirigu salva la rete dalla sicura capitolazione. Sulla ripartenza il Genoa si fa pericoloso con Caicedo che costringe al fallo da ultimo uomo, Provedel: dal dischetto Criscito fa 1-1.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Spezia-Genoa 1-1

Reti: 64′ Aut. Sirigu (g); 88′ Criscito (g) rig.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolau, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec (59′ Colley), Salcedo (77′ Antiste), Gyasi; Nzola. A disposizione Zoet, Zovko, Manaj, Verde, Podgoreanu, Amian, Bertola. Allenatore Thiago Motta

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso (46′ Biraschi), Vasquez, Masiello, Criscito; Behrami (62′ Caicedo), Badelj (74′ Galdames), Rovella; Ekuban (46′ Sturaro), Destro, Kallon (71′ Pandev). A disposizione Semper, Marchetti, Sabelli, Melegoni, Ghiglione, Portanova, Toure. Allenatore Ballardini

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno