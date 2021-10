Rifiuti abbandonati: Controlli e sanzioni anche dalla Forestale di Sarzana.

A Sarzana è sempre più determinata e insistita la lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio.

Dopo la pulizia dei siti degradati, i controlli e le decine di sanzioni già elevate ai trasgressori dalla polizia locale nelle scorse settimane ora, grazie a una strategia condivisa e a un impegno sinergico tra Amministrazione, Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri Forestale di Sarzana si aggiungono gli interventi e i risultati ottenuti gli uomini della Forestale.

Nel report inviato all’assessore Stefano Torri relativo all’attività svolta dalla Forestale di Sarzana nell’ultimo periodo i militari danno conto di cinque persone denunciate e otto sanzionate per un totale di 8mila euro.

“Da tempo stiamo lavorando, fianco a fianco, con i Carabinieri della Forestale contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul nostro territorio, al fine di combattere quelli che sono veri e propri atti di inciviltà non più tollerabili. Chi non rispetta la città non rispetta i propri concittadini, e non tolleriamo né tollereremo comportamenti di questo tipo nel nostro comune. I risultati ottenuti dalla Forestale sono estremamente importanti e pensiamo siamo un forte deterrente per i cosiddetti furbetti della spazzatura. E’ obiettivo condiviso ridurre il più possibile l’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che deturpa l’ambiente e offende l’intera nostra collettività. Ringrazio la Forestale di Sarzana per la collaborazione che ci ha fornito sin da subito, per il prezioso sostegno e per esserci a fianco in questa battaglia di civiltà e di rispetto per le persone e il territorio che abitiamo”.

Intanto, proprio alcuni giorni fa, la polizia locale ha elevato, grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza mobile, altri venti verbali nei confronti di altrettanti trasgressori che hanno abbandonato i rifiuti nell’area verde “Esperio Baruzzo” nel quartiere di Sarzanello.