Autostrade, dal 1° gennaio 2022 tornano i pedaggi sul nodo genovese

A partire dal 1° gennaio 2022 verranno ripristinati i pedaggi sull’intero nodo genovese dell’autostrada. È stato stabilito da una accordo da Aspi e il Ministero delle infrastrutture insieme a Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità Portuale genovese, che stanzia 1,45 miliardi alla Liguria per le opere di compensazione dopo i danni provocati dal crollo del ponte Morandi che verranno impiegati per la costruzione di nuove infrastrutture come il tunnel sub-portuale, il tunnel della Valfontanabuona e il nuovo casello di Genova Pegli. Nel precedente accordo la gratuità era stata prevista fino al 31 dicembre 2031.