In Liguria tampone gratis a chi ha fatto la prima dose ed è in attesa della seconda

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha firmato un’ordinanza in cui stabilisce la gratuità del tampone per coloro i quali hanno fatto la prima dose e sono in attesa di ricevere la seconda. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nel primo pomeriggio di oggi. La misura, è stata discussa con i sindacati durante un incontro avvenuto questa mattina.