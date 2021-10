AVIS Savona cerca personale medico infermieristico

Avis Provinciale Savona ricerca personale medico /infermieristico per l’attività di raccolta sangue nelle 27 sedi Avis della provincia.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti che seguono: corso FAD Simti (36 crediti ECM), tirocinio presso Centro Trasfusionale Ospedale S. Paolo – S. Corona, Bls-d.

Il corso è rivolto sia al personale che ha già altri incarichi o neo-abilitati che a quello in pensione.

L’attività di raccolta si svolge al mattino, compresi sabato e domenica. Possibilità di lavoro con prestazione occasione o assunzione contratto part-time a tempo indeterminato – CCNL Avis.

Per informazioni e per inviare la candidatura: segreteria Avis Provinciale Savona: savona.provinciale@avis.it, Via Famagosta 1, tel. 019813874 – 3463830708.