Savona, no green pass in piazza con Carlo Freccero: “Mi sono convertito a queste posizioni perchè ho vissuto il tutto in un clima di propaganda atroce, forte e impossibile”

Circa duecento persone si sono radunate nel pomeriggio di oggi in Piazza Sisto IV per protestare contro l’obbligo del green pass con la partecipazione di Carlo Feccero, ex direttore di Raidue, professore universitario e mass mediologo di caratura internazionale. “Mi rivolgo alle forze dell’ordine, ai carabinieri, alla Digos, che sono qui presenti perchè hanno giurato sulla Costituzione e quindi sono con noi. Molti di loro sono con il popolo e non contro. Quindi un grazie a loro. Mi raccomando, siamo uniti”. E’ cominciato con queste parole di Carlo Freccero, l’intervento organizzato dal CUB. Freccero che è anche promotore di un referendum popolare per l’abolizione del green pass considerato da lui “un attacco ai diritti dei lavoratori e alle libertà individuali”, ha dato una lettura massmediologica della pandemia e della sua comunicazione in questo anno e mezzo. Parole come “Morte e paura”, ha proseguito Freccero, “Ci hanno intimorito. Mi sono convertito a queste posizioni perchè ho vissuto il tutto in un clima di propaganda atroce, forte e impossibile. Il tono dei conduttori nei talk è sempre stato autoritario, persino i social sono stati censurati, persino Trump lo è stato. E’ una vergogna”.