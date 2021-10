Posted on

Savona. Un uomo di 46 anni residente in provincia di Savona è attualmente detenuto in carcere in attesa dell’interrogatorio e accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti verso le due figlie di 15 e 16 anni. L’uomo è stato arrestato ieri dalla Mobile di Savona in esecuzione di una misura di custodia cautelare. La denuncia è […]