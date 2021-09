Genova, Parte il tour nei quartieri dell’Infopoint mobile dello Sportello della riqualificazione energetica del Comune

Posted on

Alassio. A partire da lunedì 23 aprile e per circa 15 giorni, verranno effettuati interventi di ripristino asfaltatura in via Petrarca, vico San Domenico, via Leone XIII, via Cardellino, via Neghelli, viale Hanbury, via Leopardi, via Michelangelo, via Tetti Rossi, via Sant’Erasmo, via Santa Croce, piazza Partigiani, via Rangé, via degli Oleandri, via Morteo, via […]