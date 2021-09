Berrino, Foti (FdI): “Potenziato il trasporto pubblico locale con servizi aggiuntivi”

“Il Piano Trasporti per il rientro degli studenti a scuola è stato realizzato anche in Liguria. La disamina di alcuni organi di stampa non ha evidenziato l’enorme mole di lavoro effettuato dalle Prefetture con la collaborazione dell’Assessorato regionale ai Trasporti della Liguria, al pari di Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Marche, come riportato nel Report Trasporti realizzato da Cisl Scuola. Nella nostra regione è stato potenziato il Trasporto Pubblico Locale attraverso la messa in campo dei cosiddetti servizi aggiuntivi, aumentando le corse ed il numero dei bus negli orari in cui i mezzi sono più utilizzati dagli studenti. Servizi aggiuntivi che hanno prodotto un incremento di 1,4 milioni di bus*km, la messa in esercizio di 225 nuovi bus ed una spesa corrente di 6,4 milioni di Euro“.

È quanto dichiarano l’Avv. Gianni Berrino, Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, e l’ing. Marco Foti, Responsabile regionale e dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia.