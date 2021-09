Ventimiglia, Giornate Europee del Patrimonio: ecco le iniziative

Anche quest’anno il MAR-Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio e organizza un percorso di iniziative dedicate alle famiglie.

Durante il fine settimana del 25 e 26 settembre si potrà visitare, al prezzo simbolico di 1 euro, il ricco percorso museale che espone i reperti della città romana di Albintimilium.

Domenica 26 dalle ore 9.00 alle 12.30 sono previste attività didattiche per le famiglie: Il bestiario del Museo. Alla ricerca dell’animaletto perduto, una “caccia” tra i reperti in cui utilizzare le proprie capacità di osservazione e ragionamento: un modo divertente per giocare imparando.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Direzione Musei della Liguria.