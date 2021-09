Calcio, lo Spezia ci riprova: dopo aver spaventato la Juventus al “Picco” arriva il Milan

La gara contro la Juventus ha portato soltanto applausi allo Spezia di Thiago Motta battuto in rimonta dopo aver spaventato i bianconeri e rischiato di vincere. Con lo stesso spirito, le aquile, cercheranno di mettere in difficoltà il Milan già battuto lo scorso anno 2-0. Sulla carta l’impegno è proibitivo ma il gioco messo in mostra contro la squadra di Allegri, lo spirito e il temperamento dimostrati non fanno partire battuti i liguri. Thiago Motta confermerà l’undici di mercoledì sera con il tridente offensivo composto da Verde, Antiste e Gyasi con il possibile recupero di Kovalenko assente contro la Juventus. Sempre out Agudelo e Colley. Pioli ha il dubbio Ibrahimovic, nel caso lo svedese non fosse disponibile è pronto il solito Rebic come punta centrale assistito da Diaz, Leao e Saelemaekers. Tante le assenze in casa rossonera: Bakayoko, Giroud, Kjaer, Calabria, Krunic. Fischio d’inizio oggi alle 15

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia 1 (ultima nel febbraio 2021, 2-0)

Pareggi 0

Vittorie Milan 0