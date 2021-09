Savona, commercianti e cittadini scrivono al Prefetto per chiedere maggior sicurezza in Piazza del Popolo

“Da tempo assistiamo inermi alla continua commissione di reati e a comportamenti incivili e inurbani che, oltre a creare un forte degrado nell’area dei giardini presenti, tra l’altro a due passi dalla Procura della Repubblica, destano in noi allarme e preoccupazione. Nell’area dei giardini di piazza del Popolo di giorno e di notte molte persone bivaccano consumando bevande alcoliche, spacciando e facendo uso di sostanze stupefacenti, disturbano cittadini e avventori delle attività commerciali e si sono verificati ripetuti danneggiamenti alle auto e ai portoni dei palazzi. C’è un continuo via vai di giovani, extracomunicatari e comunitari, italiani e stranieri, che raggiungono i giardini e via XX Settembre per acquistare sostanze stupefacenti e si verificano continue liti tra ubriachi. Abbiamo paura di raggiungere le nostre abitazioni anche in pieno giorno”. Queste le parole contenute nella petizione che un gruppo di cittadini e commercianti dell zona Piazza Del Popolo-Via XX Settembre hanno inviato al Prefetto, Questore, Sindaco e forze dell’ordine per chiedere maggior sicurezza.

“Chiediamo di coordinare le FF.PP. affinché tutti esercitino una più incisiva attività di controllo in modo da far crescere in noi la percezione di sicurezza e contrastare i reati che vengono commessi nel nostro quartiere”.