Genova, domenica da tutto esaurito al Salone Nautico

Domenica di sole al 61° Salone Nautico di Genova, per un weekend all’insegna del tutto esaurito che ha animato la manifestazione di grandi protagonisti, eventi e appuntamenti speciali.

Presente in visita ufficiale il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha incontrato la stampa al Padiglione Blu: “E’ un anno che si annuncia positivo, dobbiamo investire su un settore strategico per il Paese come la nautica. Sosteniamo questo settore e, per esempio, nella misura che stiamo predisponendo come Ministero del Turismo per aiutare il rinnovamento delle strutture ricettive vogliamo inserire le marine turistiche perché fanno parte del sistema ricettivo e del sistema Paese“.

CONFINDUSTRIA NAUTICA PRESENTA I PATROCINI SUI TERRITORI

Confindustria Nautica ha organizzato presso la Sala Stampa una rete di patrocini con l’obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative di valorizzazione della filiera nautica in diverse Regioni italiane.

All’appuntamento hanno partecipato rappresentanti delle iniziative territoriali riconosciute e promosse da Confindustria Nautica come realtà di valore per il comparto, in tutti i suoi segmenti: Marina di Verbella – Boat Show del Lago Maggiore, Marina D’Arechi – Salerno Boat Show, Seacily – Salone Nautico di Palermo e Salone Nautico di Puglia.

Per l’Associazione di categoria presenti all’incontro il Vicepresidente di Confindustria Nautica Piero Formenti e i Consiglieri Gaetano Fortunato, advisor per lo sviluppo della nautica nel Mezzogiorno, e Giulio Grimaldi, delegato allo sviluppo associativo per la Regione Campania.

Piero Formenti: “Ci riconosciamo in quattro Saloni Nautici italiani che hanno il nostro patrocinio in un’ottica di filiera territoriale. Uno dei primi obiettivi è stato coordinare le date dei Saloni di settore in Italia. Siamo pronti a supportare altre iniziative all’insegna della sinergia a livello regionale. Dopo il risultato del 2020 – unico Salone effettuato in Europa – e lo straordinario successo commerciale di quest’anno, tra due anni Genova avrà una vetrina unica al mondo, con l’ultimazione dei lavori per il Waterfront disegnato da Renzo Piano.”

Agostino Gallozzi, Presidente Marina d’Arechi – Salerno Boat Show: “Apprezzo molto che Confindustria Nautica abbracci diverse esperienze, come il nostro Salone giunto alla sua quinta edizione, dal 2 al 10 ottobre. Abbiamo 150 imbarcazioni in mare, 100 espositori e una media di 15 mila visitatori nel fine settimana a cui vogliamo far scoprire la passione per il mare. Una barca Made in Italy esposta in acque italiane è un valore aggiunto importante da tutelare. “

Marco Diana – CEO Marina di Verbella, Boat Show Lago Maggiore “Il Boat Show del Lago Maggiore si terrà il prossimo maggio. Lo organizziamo dal 2018, i visitatori sono oltre 4 mila e anche quest’anno sarà a ingresso gratuito. Offriamo ampio spazio (12 mila mq2) e grande visibilità a tutti gli espositori. A questo, si aggiungono servizi noleggi, scuole di patenti nautiche.”

Andrea Ciulla, Presidente Assonautica Palermo – Seacily, Salone Nautico di Palermo “Il Salone Nautico di Genova è un appuntamento fondamentale per tutto il nostro settore. Chi viene a SEACILY, che è un mercato importante, troverà oltre al mare, turismo nautico, ambiente, bellezza. Siamo alla quarta edizione, si terrà dal 4 al 7 novembre ed esponiamo oltre 100 marchi della cantieristica italiana.”

Giuseppe Meo, Presidente Salone Nautico di Puglia “Siamo giunti alla 17esima edizione (13-17 ottobre) in una regione che ha registrato un boom turistico con numeri da record. Sosteniamo soprattutto i concessionari, ospitiamo 200 imbarcazioni in terra ed acqua ed abbiamo un ampio programma di convegni ed eventi. Il prossimo anno la Regione Puglia sarà presente al Salone Nautico di Genova.”