Alassio, si rifiuta di pagare un pranzo e insulta gli agenti di Polizia: foglio di via e divieto di ritorno in città per 3 anni

Un uomo ultrasessantenne di Albenga si è visto notificare dal commissariato della Polizia di Stato di Alassio il foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno nel comune della città del muretto per la durata di 3 anni.

Il provvedimento emesso dal Questore di Savona è scaturito da un fatto occorso ad Alassio lo scorso mese di agosto, quando l’uomo, peraltro già gravato da segnalazioni alle Autorità Giudiziarie, era stato indagato in stato di libertà per insolvenza fraudolenta e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo essersi rifiutato di pagare un pasto consumato in un locale della città e, all’arrivo della volante, aver insultato gli agenti intervenuti. L’uomo era stato inoltre segnalato, in via amministrativa, per ubriachezza manifesta.

L’adozione di questo tipo di provvedimento, che trae origine dal Decreto Legislativo n°159/2011, si rende necessario quando sulla scorta di elementi di fatto, si ritiene che i soggetti raggiunti da tale pena possano costituire pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica.