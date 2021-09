Salone Nautico, gli eventi in città. A De Ferrari la fontana si tinge di arancione e di blu

Inizia il weekend della 61esima edizione del Salone Nautico in città, con spettacoli itineranti, visite guidate, fontane danzanti e colorate. A questo proposito, come spiegano Paola Bordilli, assessore ai Grandi eventi e Massimo Nicolò, vicesindaco e assessore alle Politiche per la salute dei cittadini «Il Comune e il Salone Nautico hanno accolto la richiesta di Regione di sostenere la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona”, organizzata dal ministero della Salute. Così – continuano gli assessori – questa sera la fontana di piazza de Ferrari si colorerà di arancio, tinta simbolo della campagna, e di blu, in omaggio al Salone Nautico».

GLI SPETTACOLI ITINERANTI

Ad animare e colorare le vie del centro cittadino, centro storico incluso, quattro diverse compagnie itineranti si avvicenderanno tra strade e caruggi:

Venerdì 17 settembre

Invasioni Lunari – I musicisti nel gruppo giocano e dialogano con i personaggi lunari e con gli spettatori senza limitarsi ad accompagnare la performance ma diventandone parte.

h 18 da via Garibaldi a piazza Colombo

h 19 da piazza Colombo a piazza delle Erbe

h 20 da piazza Matteotti a piazza Caricamento

Sabato 18 settembre

Parola bianca – Offre attimi di pura poesia.

h 18 da piazza Fossatello ai Truogoli di Santa Brigida

h 19 da via Lomellini a poiazza Fontane Marose

h 20 da piazza Matteotti a stradone S. Agostino

Domenica 19 settembre

Carillon – Torna a grande richiesta una delle proposte artistiche più esclusive e attese dal pubblico: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista/pilota mentre un’eterea ballerina balla sulle punte.

h 18 da via Cairoli a piazza De Ferrari

h 19 da piazza de Ferrari a piazza Caricamento

h 20 da piazza Caricamento a via XX Settembre

Lunedì 20 settembre

Belle epoque – Un vero e proprio viaggio nella “Belle Epoque”, eccentrici personaggi “Stempunk” ci trasporteranno magicamente in un’altra epoca e faranno sfoggio delle proprie “macchine ruggenti”.

h 18 da piazza Colombo a piazza De Ferrari

h 19 da piazza de Ferrari a via Cesarea

h 20 da via Cesarea a piazza delle Erbe

Mabò band – Una delle band itineranti più conosciute e affermate in Europa e nel cuore di tutto il mondo.

h 18 da piazza Fontane Marose a via di Scurreria

h 19 da piazza Campetto a via Garibaldi

h 20 da via Quattro Canti di S. Francesco a piazza delle Erbe

LA FONTANA E LA LANTERNA SI TINGONO DI BLU

Sabato 18 e lunedì 21 settembre la fontana di piazza De Ferrari si tingerà di blu. Martedì 21 settembre sarà colorata di blu anche la Lanterna di Genova.

FONTANE DANZANTI

Venerdì 17 e sabato 18 settembre, sempre in piazza De Ferrari verranno installate fontane danzanti che, dalle 19.30 in poi, stupiranno grandi e piccini con giochi d’acqua, di luce e di musica. Sono previsti due spettacoli di circa 35 minuti in cui gli elementi di acqua e fuoco si rincorreranno in un gioco di luci al ritmo di brani indimenticabili della tradizione classica e moderna.

Le fontane danzanti sono state finanziate grazie al contributo di Salone Nautico e Basko.

VISITE GUIDATE

Per tutti i visitatori al Salone Nautico che vorranno esplorare Genova sarà attiva la promozione “Speciale Salone Nautico”, che consentirà di prendere parte a prezzi scontati a tre tour programmati fino a domenica 19. La promozione prevede uno sconto di 4 euro sui quattro tour e una riduzione del 10 per cento sul prezzo di acquisto del Genova City Pass.

Gli itinerari:

Venerdì 17 settembre – le Botteghe Storiche: ore 15.30, partenza IAT Garibaldi

Sabato 18 settembre – Palazzo dei Rolli: ore 15, partenza IAT Garibaldi

Domenica 19 settembre – walking tour della città, ore 10, partenza IAT Porto Antico

I biglietti e le card scontate si potranno acquistare o presso gli uffici IAT (via Garibaldi 12r e Porto antico) oppure presso lo stand del Comune di Genova al Salone Nautico, presentando il biglietto di ingresso del Salone per una qualsiasi delle giornate della manifestazione.

ARTEJEANS

La mostra ArteJeans, allestita negli spazi contemporanei del Metelino, resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre. Un’esposizione che comprende 35 opere di 37 artisti, eseguite su tela jeans Candiani Denim e donate alla città grazie all’associazione ArteJeans.

La rassegna, a ingresso gratuito, è visitabile tutti i giorni h 11 – 19.

Per maggiori info su queste e altre iniziative consultare il sito www.visitgenoa.it