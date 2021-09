Savona, il sottosegretario alla Salute Costa: “Non radicalizziamo la discussione su vaccino e green pass”

A margine della presentazione ufficiale della lista di Savona Popolare, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è ritornato sul tema dei vaccini e del green pass. “Dobbiamo stare attenti a non radicalizzare la discussione. Nelle prossime settimane dobbiamo proseguire con questa opera di convincimento nei confronti di quegli italiani che ancora non si sono vaccinati e per farlo si devono veicolare messaggi positivi, rassicuranti. Non credo che la radicalizzazione del confronto possa portare a risultati positivi“.

Dopodiché vorrei ricordare che ci siamo assunti la responsabilità di prevedere l’obbligo per i sanitari e per tutti coloro che entrano a operare all’interno delle rsa. Abbiamo già esteso l’obbligo di Green Pass e credo che ci saranno altre estensioni nella consapevolezza che questo è uno strumento che ci sta permettendo di proseguire nel percorso di ritorno graduale alla normalità del nostro Paese“. Con l’autunno alle porte: “Dobbiamo affrontare le prossime settimane con senso di responsabilità e prudenza. Quest’anno, a differenza dello scorso, abbiamo a disposizione i vaccini che nel 97% dei casi evitano la terapia intensiva. Davanti a noi abbiamo uno scenario da valutare con attenzione, convincendo quei tanti, troppi concittadini ultracinquantenni ancora scettici nei confronti del vaccino e spero che i dati quotidiani servano anche a questo. Prevedo un autunno di prosecuzione nel ritorno alla normalità e vedo nel Green Pass uno strumento per raggiungere questo obiettivo“.