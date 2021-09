Savona 2021, Fratelli d’Italia presenta la lista a sostegno della candidatura di Angelo Schirru

Matteo Rosso, commissario regionale di Fratelli d’Italia ha messo il focus sul tema sanitario “Savona ha bisogno di un centro ictus, e dè inaccettabile che una città capoluogo di provincia non lo abbia. Sulla sanità non si deve risparmiare”.

Alla presentazione hanno partecipato anche il capogruppo in Regione, Stefano Balleari e l’assessore regionale allo sport, Simona Ferro. Assente l’assessore Berrino bloccato in coda in autostrada che ha inviato un messaggio telefonico di appoggio e sostegno.