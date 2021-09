Genova, cento persone a un rave party abusivo: denunce e sequestri

Un centinaio di persone circa ha preso parte stanotte ad un rave party sulle alture di Genova. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie dei Carabinieri. Non appena le luci dell’alba lo hanno consentito, le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, sono intervenute interrompendo l’evento. L’operazione ha portato all’identificazione di 54 persone. Fra queste è stato individuato l’organizzatore genovese dell’evento che è stato denunciato per diversi reati quali l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza. Per lui è scattata una sanzione amministrativa per aver tenuto spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.

Uno dei partecipanti, un giovane del 2000, è stato, inoltre, denunciato sempre per oltraggio a pubblico ufficiale. Sono state, inoltre, sequestrate le attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate per l’iniziativa: 2 gruppi elettrogeni, e gli apparati per la riproduzione della musica fra cui 7 diffusori.