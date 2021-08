Andora, successo per la presentazione del nuovo libro del Prof. Matteo Bassetti: “Una lezione da non dimenticare”

L’intervista è stata per il pubblico non solo un’occasione per capire dalle parole semplici ed efficaci del professore Bassetti l’universo dei virus e le modalità di proliferazione, ma ha anche rivelato i risvolti del quotidiano lavoro di squadra al San Martino nei giorni dell’emergenza più acuta e il lato umano e privato di Bassetti: dall’impegno nella professione, fatto di studio e ricerca in Italia e all’estero, alle relazioni umane con i pazienti fino all’importanza e centralità della famiglia e della moglie Chiara presente fra il pubblico.

Ripercorsa “la lezione da non dimenticare” fatta di mesi di lavoro inteso, 24 ore su 24, per curare i primi malati di COVID che velocemente ed in numero sempre maggiore affollavano le 200 terapie intensive della Liguria, regione che ha retto l’impatto della pandemia meglio di altre, Bassetti non ha lesinato giudizi severi in tema di prevenzione e vaccinazione.