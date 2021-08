Toti: ” I no vax italiani sono i nostri Talebani”

“Leggo molti commenti assurdi di ‘no vax’ che paragonano i diritti negati in Afghanistan dai talebani al diritto di non vaccinarsi in Italia. Basta dire idiozie! Vi spiego esattamente come la penso: i no vax italiani non sono i perseguitati, sono i persecutori. Sono i nostri talebani, che vogliono negare il diritto di tutti a una vita normale. La libertà è quella di vaccinarsi e tornare a vivere. Per fortuna viviamo in un Paese dove le cazzate non sono reati. Buon Ferragosto”. Sono le parole del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che è tornato sulle proteste dei no vax e no green pass. Il paragone con i Talebani farà sicuramente discutere ma la presa di posizione del Presidente della Regione è stata netta e ricalca i concetti già più volte espressi.