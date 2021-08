Riapertura Pronto Soccorso Albenga, Vaccarezza (Cambiamo!): “Bella notizia”

“L’imminente riapertura del punto di primo intervento ad Albenga è una bella notizia, che arriva non di certo per le stucchevoli polemiche che in queste settimane sono arrivate, in modo del tutto strumentale, anche da chi condivide con noi l’onore e il peso del governo regionale”.

Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Consiglio Regionale, commenta così il fatto che a giorni sarà riaperto il punto di primo intervento ingauno, inizialmente per 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20) e con la possibilità di accogliere pazienti (in autopresentazione o arrivato con l’ambulanza) in codice verde. “Si tratta di una risposta che va a soddisfare un reale bisogno della popolazione, nessuno lo discute – prosegue Vaccarezza – In questi tempi c’è stato chi si è dilettato a fare polemica e chi invece ha lavorato, anche nell’ombra, per far sì che questo passo diventasse realtà”.

“Siamo consapevoli – conclude il capogruppo degli arancioni – che ci sia ancora del lavoro da fare. E lo faremo, senza fermarci neanche un giorno o davanti a qualche attacco fuori luogo, avendo come unica stella polare i bisogni dei cittadini ingauni e non solo”.