Genova, una settimana con…una rubrica dedicata ai piccoli lettori

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non dimentica i lettori più piccoli, ai quali dedica la rubrica Una settimana con…. diffusa tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e di bi.G.met.

Un’iniziativa del Sistema Bibliotecario Urbano, disponibile ogni giorno sul sito www.bibliotechedigenova.it

Protagonista della settimana è lo scrittore per l’infanzia Alberto Manzi (Roma 1924-Pitigliano 1997), maestro elementare nelle carceri minorili nel dopoguerra e volontario nella selva amazzonica ecuadoriana e peruviana, dove ha insegnato a leggere e a scrivere a molti indios.

Manzi ha pubblicato più di 70 libri, tra i quali Grogh, storia di un castoro (premiato nel 1948 con il Collodi e tradotto in 28 lingue) Orzowei (vincitore premio Internazionale H.C. Andersen e tradotto in 32 lingue).

Un notevole successo è arrivato anche dai tre romanzi ambientati in Sudamerica La luna nelle baracche (1974), El Loco (1979), E venne il sabato (2005).

Dal 1960 al 1968 Manzi ha condotto per la Rai Non è mai troppo tardi, un programma concepito come strumento di ausilio all’analfabetismo, che nel 1965 ha ricevuto il premio UNESCO.