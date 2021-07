Savona, muore in mare 45 enne di Moncalieri

E’ morto annegato in mare questa mattina un 45 enne di Moncalieri. Il tragico fatto è avvenuto nello specchio acqueo antistante Savona. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi medici e i Carabinieri per i rilevamenti. L’uomo, di origine rumena, si sarebbe tuffato in mare malgrado le condizioni non ideali del mare. A dare l’allarme due surfisti che hanno recuperato il cadavere portandolo sul bagnasciuga.