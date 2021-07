Celle Ligure, il corpo di un uomo senza vita rinvenuto in mare

Altra tragedia in mare in Liguria, dopo il decesso di un uomo avvenuto nella mattinata a Savona mentre faceva un bagno, il copione si è ripetuto oggi a Celle Ligure dove il corpo di un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto privo di vita in mare. La Capitaneria di Porto ha recuperato il corpo ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto il 118 e i soccorsi medici.