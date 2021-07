Un minorenne è stato aggredito e colpito con una coltellata nella serata di ieri a Genova nella zona di Caricamento al culmine di una rissa con altri ragazzi Fortunatamente le ferite non erano gravi e il giovane è stato condotto in codice verde all’ospedale Galliera. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto, le forze dell’ordine utilizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza.