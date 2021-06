ARPAL, sono solo sei i punti dove non si può fare il bagno in Liguria

Posted on

Prosegue il calo dei positivi al COVID-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 54 in meno i soggetti affetti da coronavirus per un totale che scende a 1.482. Gli ospedalizzati sono 57 di cui solo uno in terapia intensiva. Nessun decesso. Il totale dei guariti con due test consecutivi negativi è 6.916 (+67). Informazioni […]