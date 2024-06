Inchiesta di Genova, domani il primo dei tre incontri tra Toti e alcuni esponenti politici locali

È fissato per domani, lunedì 24 giugno, il primo dei tre incontri autorizzati tra Giovanni Toti e alcuni esponenti politici della sua coalizione. L’incontro, fissato intorno a mezzogiorno con Giacomo Giampedrone, Alessandro Piana e MArco Scajola con la presenza dell’avvocato Savi si svolgerà ad Ameglia dove vive Toti e sarà seguita da una conferenza stampa a Luni. All’esterno della villa sarà presente la Guardia di Finanza per garantire la sicurezza e controllare l’accesso ai partecipanti. Saranno tre incontri in cui si farà il punto della situazione anche in vista dell’assestamento del bilancio che dovrà essere approvato a luglio, in questi tre incontri non si dovrebbe parlare di dimissioni.

