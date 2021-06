Ventimiglia “Serve un nuovo campo di transito per i migranti”

Ventimiglia torna a essere un fronte caldo per l’immigrazione. Più di

300 le persone che ogni giorno tentano di passare il confine verso la

Francia.

“Siamo tornati ai livelli dell’estate pre Covid – spiega Fulvio

Fellegara, Segretario Regionale Cgil Liguria – serve un nuovo campo di

transito per rispondere ai bisogni primari di queste persone e ai disagi

che i cittadini di Ventimiglia stanno vivendo. Le istituzioni devono

farsene carico, non possono lasciare questa situazione in mano alle

associazioni“. Dopo la chiusura, l’estate scorsa, del campo del Roja,

l’assenza di una struttura di accoglienza che permetta di ripararsi,

lavarsi e mangiare in maniera dignitosa, costringe queste persone ad

accamparsi per la strada, nel greto del fiume, in giro per la città.

E la frontiera resta un imbuto dove ogni giorno si contano 50

respingimenti. Una nuova emergenza che è stata affrontata durante la

Giornata internazionale del Rifugiato a Ventimiglia con lo scrittore

Maurizio Pagliasotto, Arci e Caritas.