A Loano c’è “Be Mini”, il raduno per gli appassionati delle celebri compatte britanniche

Domenica 27 giugno Loano ospiterà “Be Mini”, il raduno degli appassionati delle celebri “compatte” britanniche organizzato dall’associazione Be Mini Club di Como con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Partecipanti e auto si ritroveranno alle 9 in piazza Italia. Dopo l’accredito e la colazione, i proprietari effettueranno in giro del borgo mentre le loro splendide auto daranno bella mostra di sé nella principale piazza cittadina.

Alle 10 si metteranno al volante per una “Mini giro” per le strade loanesi. Alle 11.30 si sposteranno presso il BeeFly di Marina di Loano per aperitivo e pranzo e, a seguire, un pomeriggio di relax in spiaggia.

Il raduno è aperto a tutti i proprietari di Mini. E’ possibile iscriversi all’evento fino a domenica 20 giugno tramite il sito https://www.beminiclub.como.it/ nell’apposita sezione dedicata all’evento. La quota di partecipazione comprende lettino con ombrellone, il costo di aperitivo e pranzo e parcheggio fino alle

17.30.