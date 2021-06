Recco, partorisce in ambulanza e dà alla luce una bambina

Una donna ha partorito questa mattina in ambulanza mentre veniva trasportata da Recco all’ospedale Gaslini di Genova. Il medico della centrale del 118 ha guidato il soccorritore presente sul mezzo facendogli compiere le azioni necessarie per consentire alla donna di partorire una bambina. Mamma e figlia hanno poi raggiunto il Gaslini dove sono attualmente ricoverate in buone condizioni.