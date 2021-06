Vaccinazioni in vacanza, c’è il “SI” del generale Figliuolo

Posted on

Tredici le persone sono state denunciate a Genova per aver percepito un assegno sociale pur essendo benestanti. I controlli effettuati in sinergia con l’INPS hanno interessato un periodo di ben tredici anni:dal 2006 al 2019. Nei guai anche una coppia che per ottener e il sussidio aveva dichiarato di non avere un reddito minimo per […]