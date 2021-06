“Fantasmi a Ferrania”, quando le pellicole davano vita al cinema

E’ stata l’unica fabbrica di pellicole italiana, tra gli anni ’30 e ’60 fu l’unico polo industriale chimico che diede vita ai più importanti capolavori del cinema. Il Diego Scarponi, docente universitario all’Università di Genova, ha realizzato il docufilm ‘Fantasmi a Ferrania’, che ripercorre le vicende della fabbrica fondata esattamente 100 anni fa a Cairo Montenotte. Il film sarà presentato in anteprima nazionale giovedì 10 giugno a Bologna nell’ambito del Biografilm Festival e sarà in tour dal 17 giugno, prima tappa al Club Amici del Cinema di Genova, per proseguire il 18 a Cairo Montenotte dove si trova l’ex stabilimento di Ferrania, e poi a Firenze, Bologna, Torino, Livorno e altre città.