E’ moto Guglielmo Epifani ex segretario della CGIL

Lutto nel mondo della Politica e del sindacalismo per la morte di Guglielmo Epifani ex segretario della CGIL dal 2002 al 2010 e del PD dal maggio al dicembre 2003. Era nato a Roma 71 anni fa.

Dopo la laurea si iscrisse alla CGIL, dove per alcuni anni lavorò come sindacalista. Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, a seguito della conclusione del mandato di Cofferati, diviene segretario generale della CGIL, primo socialista a guidarla dai tempi della sua ricostituzione nel 1944. Il 16 ottobre 2010 Guglielmo Epifani pronuncia il suo ultimo discorso da segretario CGIL in Piazza San Giovanni, a Roma, in occasione della manifestazione della FIOM. Il 3 novembre 2010 gli succede alla guida Susanna Camusso, prima donna segretaria della CGIL.

L’11 maggio 2013 è stato nominato, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, Segretario reggente del Partito Democratico, ricevendo dall’assemblea del partito 458 voti, pari all’85,8% dei voti validi, su 534.

Il 15 dicembre seguente viene sostituito da Matteo Renzi, eletto Segretario alle primarie dell’8 dicembre precedente.