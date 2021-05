Grave incidente nella tarda serata di ieri a Moneglia dove un giovane di 30 anni per cause da accertare ha perso il controllo dello scooter finendo per cadere sul marciapiede. Immediati sono scattati i soccorsi che hanno intubato il ragazzo trasportandolo in codice rosso al San Martino di Genova. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica del fatto.