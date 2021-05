Consegnata la targa per maschera regionale a forum culturale Borghetto S.S.

Posted on

Albenga. Tutto pronto per il palio storico di Albenga. Il periodo di ambientazione è il 1227, anno in cui l’Imperatore Federico II in Cremona, il Vicario Imperiale, ottone, duca di Baviera, si recò ad Albenga a dimostrare l’appoggio del Sacro romano Impero alla città e a garantirne la tutela contro gli intrighi della repubblica di […]