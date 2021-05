Sanremo, quindi persone vìolano il coprifuoco: scattano sanzioni e denunce

Sono 15 le persone identificate e sanzionate nella serata di ieri dalle forze dell’ordine per la violazione del coprifuoco. Ad intervenire un avamposto di Carabinieri, Polizia, Municipale e Guardia di Finanza in occasione di una “cena cantata” per rivendicare il diritto al lavori, dignità e libertà. La cena, pur essendosi conclusa entro i termini consentiti dalla legge, non eviterà alle persone trovate fuori orario in giro e senza giustificato motivo la sanzione. Per altre scatterà anche la denuncia penale.