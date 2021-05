In arrivo 44 migranti in Liguria entro venerdì

Posted on

Transennata la zona del crollo Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 8.45 in Via Paleocapa per mettere in sicurezza un balcone la cui soletta di marmo si è in parte staccata, cadendo. Fortunatamente il crollo non ha provocato feriti, ma solo un'auto danneggiata. Transennata la zona del crollo.