Finale Ligure, parte di Finalborgo senz’acqua: intervento delle autobotti

Problemi all’erogazione dell’acqua a Finalborgo dove, tra via Dante e tra via Arnaldi, a causa della rottura di una tubazione, diverse famiglie sono rimaste senz’acqua dalla serata di ieri. Sono in corso i lavori di ripristino del guasto mentre, per consentire alle persone di avere a disposizione dell’acqua sono stati inviati sul posto le autobotti.

