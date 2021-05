Vaccino anti COVID, Toti: “Apriremo agende per vaccinazione volontaria con AstraZeneca o J&J”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti ha ricordato che: “Non vi sono più richiami a 21 o 28 giorni per Pfizer o Moderna perché sono stati tutti spostati a livello nazionale a 42 giorni dopo la prima dose, anche per i vaccini freeze secondo la nuova programmazione ministeriale. Per altro non potremmo somministrare i vaccini cold (Astrazeneca e Johnson) alle persone con meno di 60 anni, anche se oggi è stata ufficializzata la nota del Cts che ricorda la via preferenziale per l’uso di AStrazeneca agli over60 ma dichiara anche che non vi sono controindicazioni per la somministrazione tra 18 e 60 anni. Per questa ragione oggi abbiamo riunito i direttori generali e speriamo da lunedì prossimo e forse anticipando già a sabato e domenica prossimi, verranno aperte delle agende per consentire la prenotazione su base volontaria per la vaccinazione con Astrazeneca o eventualmente Johnson. Questo, per chi non volesse aspettare la vaccinazione con Pfizer o Moderna, ci consente di utilizzare anche questi vaccini, su base esclusivamente volontaria con consenso consapevole e informato. Per quanto riguarda poi il personale scolastico, da oggi può prenotare la vaccinazione non solo attraverso il numero verde ma anche attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. È un’opportunità in più”.