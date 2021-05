Calcio, tutto (o quasi) in novanta minuti: per Spezia e Torino è l’ora della verità

E’ la partita dell’anno, il match salvezza che potrebbe chiudere la corsa salvezza per una della due contendenti. Spezia e Torino si giocano l’aritmetica permanenza in A nello scontro diretto del “Picco” in programma oggi alle 15. Una gara da dentro o fuori perchè il Benevento che oggi sarebbe retrocesso ma che ha 4 punti da recuperare potrà giocarsi il jolly al “Vigorito” contro il già retrocesso Crotone. Chi perde tra Aquile e Toro potrebbe trovarsi con 1 solo punto di vantaggio sui campani a una giornata dalla fine del campionato. Gara ad alta tensione a cui le squadre arrivano in modi diversi. Lo Spezia ha fallito al “Ferraris” il primo match ball contro la Sampdoria, il 2-2 su cui la squadra di Italiano è stata fermata, ha consentito di allungare di un punto sulla zona rossa ma non ha chiuso i giochi. Il Torino è reduce dalla pessima sconfitta per 7-0 subita contro il Milan ed è in un momento di estrema difficoltà mentale e tecnica. Lo Spezia ritrova Ricci dopo la squalifica mentre MAttiello è indisponibile per un infortunio, torna disponibile ‘Nzola Le scelte di Italiano ricadranno su: Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.

Davide Nicola, allenatore granata non avrà a disposizione: Murru, Milinkovic-Savic e Izzo. Il tecnico torinese manderà in campo: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia 1

Pareggi 0

Vittorie Torino 1