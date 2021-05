Calcio, prosegue la volata dello Spezia verso la salvezza ma al “Picco” oggi arriva il Napoli

Entra nel vivo la volata salvezza con lo Spezia impegnato a mantenere invariato il distacco dal Benevento terz’ultimo a tre lunghezze di distacco. Per i bianchi di Italiano la salvezza passa dalle prossime gare molto impegnative a partire da quella in programma al “Picco” contro il Napoli oggi alle 15 ma serviranno anche i risultati favorevoli delle altre concorrenti in un finale di campionato al cardiopalma in cui ben sei squadre sono impegnate ad evitare il terz’ultimo posto. Azzurri lanciati verso la zona Champion’s con all’attivo 11 risultati utili consecutivi ma fermato domenica scorsa al “Maradona” dal Cagliari. La squadra di Gattuso si conferma tra le migliori squadre della Serie A anche per prolificità: con ben 78 reti all’attivo e solo 38 quelle subite. Spezia in difficoltà, solo 2 punti nelle ultime 4 partite. Per quanto riguarda gli schieramenti, Italiano non presenti grossi problemi di formazione e potrebbe schierare i suoi così: Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. Per quanto riguarda il Napoli, le scelte di Gattuso ricadono su: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

I PRECEDENTI

Vittorie Spezia 1

Pareggi 1

Vittorie Napoli 2 (ultima nella stagione 2006-2007 in B, 0-1)