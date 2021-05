“La Liguria riparte di corsa”, oggi e domani la staffetta che unisce la nostra regione

Oggi e domani è in programma la seconda edizione di “Liguria riparte di corsa”, la staffetta che unisce i due estremi della regione, organizzata dall’Asd RunRivieraRun, con il patrocinio di Regione Liguria, il patrocinio morale di CONI e FIDAL nazionali, la collaborazione della Genova Liguria Film Commission e di Confartigianato Liguria, collegata alla staffetta nazionale di Run4Hope in favore dell’AIRC per la ricerca sui tumori infantili.

Aperta esclusivamente alle società liguri e ai possessori di runcard liguri, si svolgerà in due tappe da Ventimiglia a Genova con partenza dall’estremo Ponente ligure (Ventimiglia) alle ore 8.00 per arrivare a Genova in Piazza Matteotti intorno alle ore 20.30 di sabato 8 maggio. Domenica 9 maggio la seconda tappa partirà da Piazza Cavour alla volta di La Spezia alle ore 8.00, l’arrivo a La Spezia è previsto verso le ore 18.00.

“La Liguria che riparte. Di corsa” si svolgerà nel totale rispetto delle normative anti-Covid19 previste dall’attuale DPCM. L’evento di quest’anno punterà a coinvolgere e dare visibilità, oltre che alle Aziende agroalimentari e di artigianato di tutto il Territorio ligure, anche alle Associazioni di Volontariato della Regione impegnate nel sociale che vorranno partecipare, mettendole in contatto tra loro e inserendole all’interno di una partnership con il progetto “Partendo alla fine”.

Genova Liguria Film Commission realizzerà un video promozionale durante l’intero tragitto della staffetta lungo i comuni affacciati sulla Via Aurelia da Ventimiglia a La Spezia, con tappa a Genova. Inoltre, con la collaborazione di Confartigianato Liguria si incontreranno diverse aziende artigiane delle quattro province. Le aziende locali ed i Comuni che hanno aderito all’evento potranno partecipare alle riprese, rilasciando interviste e donando un prodotto che rappresenti al meglio il territorio e la propria attività produttiva.

Gli oggetti raccolti nel “Paniere di Liguria” saranno successivamente devoluti in beneficenza ad Associazioni di Volontariato o consegnate ad attori, registi e produttori nazionali ed internazionali durante il Digital Fiction Festival che la Genova Liguria Film Commission organizzerà dal 29 luglio al 1° agosto 2021 nella sede di Villa Durazzo Bombrini di Cornigliano (GE).

L’evento toccherà più di 60 comuni di entrambe le Riviere ed è stato organizzato in sinergia con le amministrazioni locali aderenti, a Confartigianato Liguria, alle aziende del territorio che hanno accettato di fornire i propri prodotti, alla Regione e al Comune di Genova. Il video della staffetta sarà pubblicato sui canali social e YouTube di Genova Liguria Film Commission (GLFC) e divulgato dai partner dell’evento in eventi nazionali ed internazionali.