Arboscello (PD): “La Liguria è negli ultimi posti per la prima dose somministrata agli over 80”

Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, afferma: “La nostra Regione, come ha giustamente sottolineato il presidente Toti, ha un tasso di vaccinazione di +6% rispetto alla media nazionale. Un dato positivo. Ma i dati aggiornati al 30 aprile, diffusi dal Commissario Figliuolo sulla campagna vaccinale in Italia, per quanto riguarda la Liguria parlano chiaro anche in altre direzioni”.

“Il confronto con la media nazionale è infatti impietoso rispetto a molte categorie. Mentre su 70/79 e Rsa la media di vaccinazione in Liguria è -2% rispetto alla media nazionale, i dati necessitano di una giustificazione rispetto alle categorie operatori sanitari (-11% di vaccinazioni rispetto alla media nazionale), Over 80 (-14%) e scuola (-32%). La Liguria risulta infatti, sì la prima regione italiana come percentuale di dosi totali somministrate, ma è negli ultimi posti in diverse categorie. Su tutte? Siamo terzultimi per la prima dose somministrata agli over 80. Mentre ci sono 50mila nostri anziani liguri che, da febbraio, ancora aspettano”.

“La domanda sorge spontanea. Chi è stato vaccinato se non i nostri anziani? Se vacciniamo al ritmo più alto di tutta la Nazione ma non sono stati vaccinati gli anziani e siamo indietro sulle Rsa, sugli operatori sanitari e sulla scuola, chi ha beneficiato delle dosi liguri?. Lo chiederò domani nella mia interrogazione al Presidente Toti”.