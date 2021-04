Cairo, ok al progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della chiesa di S. Sebastiano

A meno di una settimana dall’approvazione del progetto definitivo, è arrivato il progetto esecutivo di riqualificazione della copertura, della facciata e degli esterni del campanile della chiesa di San Sebastiano. Lo comunica l’amministrazione comunale di Cairo

La spesa complessiva è stata quantificata in 326.400 euro, di cui 231.600 euro per lavori inclusi oneri della sicurezza e 94.800 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.