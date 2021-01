Coronavirus, Toti: “Liguria in bilico tra zona gialla e arancione”

“La Liguria si trova sullo spartiacque tra zona gialla e arancione – rimarca Toti – Abbiamo avuto difficoltà a definirlo, perchè l’Rt immaginiamo sarà tra 0.98 e 1.01”. Lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti,facendo il punto della situazione nella consueta conferenza stampa serale. “Gli altri fattori di rischio restano moderati: con terapie intensive al 30% dell’occupazione e posti letto di media intensità al 40%, la circolazione del virus è a 2 su 10mila abitanti circa. Dipenderà dalle prossime ore”.

“Giovedì cominceranno ad andare a scuola i bimbi delle elementari e delle medie inferiori. Per le secondarie di secondo grado la data di partenza con gli studenti al 50 % in presenza e al 50% in Didattica a Distanza, sarà lunedì 11. Se venerdì o sabato le regioni verranno classificate in zona gialla o arancione dalla settimana successiva non cambierà nulla. Se dovessimo essere considerati zona rossa non partiranno le scuole superiori. Un quadro coerente e chiaro per permettere la partenza delle scuole”.

“In ogni caso e quale che sia classificazione della regione, le scuole che apriranno giovedì resteranno comunque aperte anche la settimana successiva, con l’elemento di continuità chiesto al governo”.

Ecco il video della diretta

https://www.facebook.com/1419354464978596/videos/219861332962502