Festività e limitazioni COVID: in provincia di Savona -80% di spostamenti

Le statistiche di City Analytics – Mappa di mobilità di Enel X e Here Technologies ha messo in evidenza che in provincia di Savona, nelle giornate del 24 25 e 26 dicembre, si è registrato rispettivamente un -56%, -84% e -80% nella variazione dei movimenti e un -62%, -89% e -84% di chilometri percorsi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. Dati condizionati dalla zona rossa che durante le festività non ha reso possibile spostamenti in linea con gli anni precedenti.