Genova, incendio in un’abitazione di Via Manzasco: intervento dei vigili del fuoc

Intervento dei vigili del fuoco nella notte in Via Manzasco per un incendio che ha interessato un alloggio. I pompieri per consentire le operazioni di spegnimento del rogo hanno fatto sfollare gli inquilini del piano di sotto. Al momento in cui è scoppiato l’incendio all’interno dell’abitazione, dichiarata inagibile a causa dei danni, fortunatamente non c’era nessuno. A dare l’allarme i vicini. In corso le indagini per risalire alle cause del rogo.