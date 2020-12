Il gruppo consigliare “Uniti per Celle”: “Una pietra d’inciampo alle Colonie Bergamsche ex centro di smistamento durante l’Olocausto”

Il gruppo consiliare “Uniti per Celle” ha presentato una mozione perchè venga posta una pietra d’inciampo alle ex Colonie Bergamasche oggetto di un restyling: “Il 27 Gennaio si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto.

La Memoria ha bisogno di testimoni per vivere e passare gli anticorpi della democrazia da una generazione all’altra.

La Memoria ha bisogno di uscire dalla storia per calarsi nel presente, per dare consapevolezza, per guardare la realtà che ci circonda, avvertire e saper riconoscere i segnali di pericolo, le similitudini, i parallelismi con quanto è avvenuto in passato, per essere consapevoli e partecipi, per individuare nel presente i segnali della decadenza dei valori e il pericolo della diffusione dei nuovi “triangoli”.

Per dare corpo alla memoria in tutta Europa sono state utilizzate le cosiddette pietre di inciampo, le “Stolpersteine”, che hanno riempito gli spazi urbani, restituendo simbolicamente un nome alle persone uccise nei campi di sterminio.

Considerato che a Celle Ligure era presente un campo di smistamento presso le colonie Bergamasche, si chiede al Sindaco, alla Giunta e a tutti i componenti del Consiglio comunale di posizionare una pietra d’inciampo in un luogo significativo della nostra comunità, vissuto dai ragazzi, in modo che rappresenti un ponte tra le generazioni passate, presenti e future.

Sarà un simbolo contro l’indifferenza e una barriera contro le discriminazioni per razza, credo religioso, orientamento sessuale e appartenenza politica. Questa pietra d’inciampo a Celle Ligure, Città dei Bambini, ricorderà alla nostra coscienza che in ogni parte della terra i bambini devono avere il diritto di giocare, crescere, studiare, scoprire il mondo, diventare grandi e provare a migliorarlo”