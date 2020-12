Campanassa, si è svolta questa mattina la cerimonia del Cunfögu

Stamattina, al Piazzale del Marchio sul Priamar ha avuto luogo la

cerimonia del Cunfögu, a porte chiuse per il rispetto della normativa

Covid19, in materia del divieto di creare assembramenti, e delle distanze

sociali.

Così operando l’A Campanassa e il Comune di Savona hanno inteso

mantenere viva la tradizione e donare alla Cittadinanza il senso di

appartenenza alla cultura e alla storia dei Padri Fondatori, in considerazione del fatto che il Cunfögu rappresenta uno dei massimi momenti di partecipazione popolare alla vita cittadina, tramandando il significato emblematico e purificatore delle fiamme del fuoco che bruciano e dissolvono le tragedie dell’anno che va a terminare.

Ebbene, come le fotografie allegate dimostrano (Pinuccio Caviglia ©) e il video della manifestazione (Ditta Fulvio Cerulli ©), che verrà diffuso domani martedì

22 dicembre, le fiamme sono salite alte al cielo, senza tentennamenti e

con grande vigore ed intensità.

Il vaso del Cunfögu è ora esposto fino al giorno dell’Epifania nelle vetrine della Banca Carige in Corso Italia 10, a Savona.

Come già comunicato, A Campanassa, per venire incontro alle attese dei

cittadini ha raccolto i rametti bruciati di alloro, residui del falò, beneauguranti.

Riuniti in sacchetti verranno distribuiti, presso l’atrio del Brandale nei giorni:

martedì 22 e mercoledì 23/12, sempre alle ore 15 – 17.

Dopo il 7 gennaio 2021, nei giorni di apertura della Segreteria, il lunedì e

giovedì, stesso orario.

La A Campanassa rinnova l’invito di evitare assembramenti e augura

Buone Feste alla Comunità. Buon anno 2021, salute e prosperità.