Genova, sequestrati in porto compressori d’aria irregolari

L’ufficio dogane ha sequestrato nel porto di Genova 110 compressori d’aria provenienti dalla Cina e diretti ad un’azienda del Nord-Italia,irregolari. Sul prodotto veniva solo riportato un marchio e un indirizzo tedesco che ne fuorviavano l’origine.Si è provveduto al fermo in dogana e in linea con le norme italiane di recepimento dell’accordo stesso, su istanza dell’importatore, è stato acquisito da parte dei funzionari delle dogane il nulla osta dell’autorità giudiziaria per la regolarizzazione amministrativa dei prodotti potenzialmente ingannatori, avvenuta tramite una nuova etichettatura del prodotto con la corretta indicazione dell’origine.